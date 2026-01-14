Ghost Rockers
Folge 7: Nimm mein Herz
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Kreuzkönigin hat Alex‘ Spielfigur auf dem Spielbrett in die Gefahrenzone gestellt. Eine deutliche weitere Warnung. Sollten die Ghost Rockers nicht den Anweisungen der mysteriösen Kreuzkönigin befolgen, muss Alex dafür bezahlen. Also beschließen sie, in das Bucharchiv einzubrechen und die Schriften zu besorgen, an denen die Kreuzkönigin so sehr interessiert ist. Alex beißt sich in der Zwischenzeit die Zähne an dem neuen Schauspieldozenten aus.
