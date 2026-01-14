Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Die Uhr tickt

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 3vom 14.01.2026
Die Uhr tickt

Folge 3: Die Uhr tickt

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Alex überlegt, ob er kurz vor dem Examen doch noch in den Schauspielkurs wechseln soll. Jules spricht ihm Mut zu. Währenddessen sucht Jonas noch einen Partner für die gemeinsame Performance mit dem Tanzkurs. Mit Mila will er allerdings nicht zusammenarbeiten, schließlich waren die beiden ein Paar. Unterdes hat nun jeder der Ghost Rockers von der mysteriösen Kreuzkönigin eine Schachspielfigur zugeordnet bekommen. Um herauszufinden, was sie vorhat, fragen die Ghost Rockers wieder die Geister.

