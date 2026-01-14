Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Nur zehn Minuten

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 17vom 14.01.2026
Nur zehn Minuten

Nur zehn MinutenJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 17: Nur zehn Minuten

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Ghost Rockers versuchen alles, um die mysteriöse Kreuzkönigin davon zu überzeugen, dass sie alles versucht haben, um an das antike Buch zu gelangen. Dazu geben sie alle Hinweise weiter, die sie bei ihren Recherchen gefunden haben. Doch die Zeit wird knapp. Und das Buch noch nicht gefunden. Nur zehn Minuten haben sie Zeit, um die Kreuzkönigin von ihrem Handeln zu überzeugen. Anderenfalls, so droht die Königin, wird Mila dafür bestraft.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen