Ghost Rockers
Folge 17: Nur zehn Minuten
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Ghost Rockers versuchen alles, um die mysteriöse Kreuzkönigin davon zu überzeugen, dass sie alles versucht haben, um an das antike Buch zu gelangen. Dazu geben sie alle Hinweise weiter, die sie bei ihren Recherchen gefunden haben. Doch die Zeit wird knapp. Und das Buch noch nicht gefunden. Nur zehn Minuten haben sie Zeit, um die Kreuzkönigin von ihrem Handeln zu überzeugen. Anderenfalls, so droht die Königin, wird Mila dafür bestraft.
