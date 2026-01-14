Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Im Schatten des Kreuzes

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 5vom 14.01.2026
Im Schatten des Kreuzes

Im Schatten des KreuzesJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 5: Im Schatten des Kreuzes

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila ahnt Schlimmes. Versucht die mysteriöse Kreuzkönigin, Brandons Neffen zu entführen? Als sie zusammen mit den anderen Bandmitgliedern im Park ankommen, ist Samuel tatsächlich verschwunden. Mila will die Polizei einschalten, doch Jonas rät ihr davon ab. Schließlich hat die Kreuzkönigin genau davor gewarnt. Ein Hinweis auf einer Spielkarte führt die Ghost Rockers schließlich in ein Bucharchiv.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen