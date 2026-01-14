Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Das Rätsel der Kreuzkönigin

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 6vom 14.01.2026
Das Rätsel der Kreuzkönigin

Ghost Rockers

Folge 6: Das Rätsel der Kreuzkönigin

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Offensichtlich meint es die Kreuzkönigin ernst. Sie hat sich als Milas Freundin ausgegeben und Brandons Neffen Samuel auf diese Weise weglocken können. Ein Glück, dass ihm nicht passiert ist. Aber Mila hat die Warnung verstanden. Offensichtlich will die Kreuzkönigin, dass die Ghost Rockers nach einem Buch suchen, dass sich im Keller eines Bucharchivs mit alten Schriften befindet. Jonas wundert sich in der Zwischenzeit, dass er für seine Performance ausgerechnet Mila als Partnerin zugewiesen bekommen hat.

Studio 100 International
