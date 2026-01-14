Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 19vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Ghost Rockers haben endlich den Loch-Code geknackt, der zu dem antiken Buch führen soll, hinter dem die mysteriöse Kreuzkönigin her ist. Er führt zu einer Adresse, in der die Nachfahren des Autors des Buches wohnen. Um sich darin umzusehen, geben sich Mila und Jonas als bestohlene Backpacker auf der Durchreise aus. Doch zuvor muss Mila noch die neue Schülerin Jana durch die DAM-Akademie führen – eine Quereinsteigerin, die von einer anderen Musikschule gekommen ist.

