Die neue Flamme

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 26vom 14.01.2026
Folge 26: Die neue Flamme

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas sieht durch seinen letzten Auftritt mit Eva neue Karrierechancen auf sich zukommen. Die beiden sollen einem renommierten amerikanischen Musikproduzenten vorspielen. Doch dann droht die Kreuzkönigin mit einer neuen Nachricht: Wenn es den Ghost Rockers bis zum Abend nicht gelingt, das mysteriöse Buch zu finden und ihr zu überreichen, wird Jonas etwas zustoßen. Die Spur führt in ein verlassenes Schwimmbad.

