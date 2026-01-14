Ghost Rockers
Folge 29: Einen Schritt voraus
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Ghost Rockers sind in heller Aufregung. Jana und Jimmy wurden von der Kreuzkönigin entführt und sollen erst im Austausch mit dem mysteriösen Buch wieder freikommen. Durch einen neuen Song der Geister erhalten die Ghost Rockers einen neuen Hinweis darüber, wo es sich befindet. Im Text des Songs ist dabei von fünf Punkten am Himmel die Rede. Doch was soll dies bedeuten?
