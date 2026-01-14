Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Buch in Flammen

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 32vom 14.01.2026
Buch in Flammen

Buch in FlammenJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 32: Buch in Flammen

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

So nahe waren die Ghost Rockers dem mysteriösen Buch. Sie hielten es schon in den Händen. Doch dann wurden sie von Sammy und seinem Vater ausgetrickst. Dieser hält das Buch für böse und will es ein für alle Mal vernichten, damit es nicht in die falschen Hände gerät. Vor den Augen Milas und Charlies verbrennt er es. In der Zwischenzeit versuchen Jana und Jimmy, sich zu befreien und den Schergen der Kreuzkönigin zu entkommen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen