Ghost Rockers
Folge 37: Königin am Zug
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wer hätte das gedacht? Jimmy und Jana sind tatsächlich ein Paar. Die Jagd nach der mysteriösen Kreuzkönigin haben die beiden zusammengeschweißt. Allerdings weiß Jimmy nicht, wie er Charlie das beibringen soll. Unterdes soll Rocco noch ein weiteres Mal Kurier spielen. Doch die Liste der Dinge, die er besorgen und liefern soll, lässt ihn stutzen. Der Auftraggeber verlangt elektronische Zünder und Sprengstoff.
