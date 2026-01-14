Ghost Rockers
Folge 39: Alex, das Superhirn
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mit Glück gelangen Alex und Mila in das Büro von Rose Hoffmann, der Direktorin des psychiatrischen Zentrums, in dem Verlinden in Behandlung war. Dabei werden die beiden Zeuge, wie Hoffmann mit Verlinden telefoniert und versichert, ihm eine Kopie des mysteriösen Buches zur Verfügung zu stellen. Als die Direktorin ihr Büro wieder verlässt, finden die beiden Ghost Rockers die Kopie. In der Zwischenzeit findet Rocco heraus, dass ausgerechnet Verlinden sein Auftraggeber ist.
