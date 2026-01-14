Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 43vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas und Eva können es nicht fassen: Sie sollen bei einer Amerika-Tour drei Monate lang einen berühmten Sänger als Vorband begleiten. Doch Jonas hat Vorbehalte. Zum einen müssten dann die Ghost Rockers pausieren. Zum anderen ist Verlinden noch immer auf freiem Fuß. Als Mila von Jonas‘ Karrierechance erfährt, bemerkt sie, wie stark noch ihre Gefühle für ihn sind.

