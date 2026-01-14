Ghost Rockers
Folge 46: Die letzte Runde
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nachdem Jonas erfahren hat, was Mila über ihn und Eva gesagt hat, ist er nicht mehr gut auf sie zu sprechen. Mila reagiert wie immer trotzig und fordert Verbrecher Verlinden heraus, der die Schuld an der ganzen Misere trägt. Doch bei den anderen Ghost Rockers regt sich der Widerstand. Mit Jonas kann sie nicht mehr rechnen. Jimmy verspricht Jana, sich ebenfalls herauszuhalten. Und Alex möchte Verlindens perfides Spiel nicht mehr mitspielen. Dann schickt Verlinden einen Umschlag.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick