Ghost Rockers
Folge 48: Zusammenhalt
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas kann Mila einfach nicht im Stich lassen und hilft ihr, sich gegen Verbrecher Verlinden zu stellen. Als Alex und Jimmy davon hören, erkennen sie, dass sie nur zusammen als Ghost Rockers eine Chance haben, um Verlinden zu besiegen. In der Zwischenzeit macht Charlie eine entsetzliche Entdeckung, als sie in Janas Wohnung einsteigt.
