Good Luck Guys
Folge 14: Party am Lost Beach: Yasin im Eskalationsmodus
43 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Die Nachwirkungen des verlorenen Beach Games schmecken nicht allen Abenteurern. Während die einen sich über die Neuankömmlinge freuen, will Zoe die Situation so gar nicht hinnehmen. Eine Party am Abend soll die aufgeladene Stimmung lockern - doch volle Mägen und lockere Zungen bringen das Fass zum Überlaufen
