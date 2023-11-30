Vorgeschichte mit Yasin: Bei Aurelia liegen die Nerven blankJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 3: Vorgeschichte mit Yasin: Bei Aurelia liegen die Nerven blank
53 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Die erste Nacht steckt den Teams noch in den Knochen. Jetzt heißt es erst einmal: Feuer machen, damit alle den gewonnenen Reis essen können. Doch davon hat keiner Ahnung, oder etwa doch? Juliano wird derweil mit einer Urangst konfrontiert - und hat mit Teampartnerin Zoe auch nicht den besten Draht. Am Strand werden Aurelia und Yasin zudem von ihrer Vergangenheit eingeholt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick