Good Luck Guys
Folge 16: Das große Taktieren beginnt
46 Min.Folge vom 28.12.2023Ab 12
Die Abenteurer versuchen sich im Angeln - wird das endlich genügend Nahrung für alle bringen? Zumindest bringt es Abwechslung für Aurelia im Liebesdreieck zwischen Micha und Yasin. In der heutigen Muschelzeremonie wird es für vier Duos erneut eng - nur Yasin und Melissa konnten sich retten und fühlen den anderen auf den Zahn.
