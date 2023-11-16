Explosive Stimmung im Influencer-CampJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 6: Explosive Stimmung im Influencer-Camp
50 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 12
Krise im Paradies? Bei Micha und Aurelia ziehen erste Gewitterwolken auf. Können sie das Ruder noch einmal rumreißen und finden zusammen? In der ersten Muschelzeremonie geht es für die Adventurer heute um alles. Die zwei Teams mit den meisten Muscheln müssen gegeneinander im Exit-Duell antreten. Nur Zoe und Juliano konnten sich zuvor schon sichern - für wen wird es eng?
