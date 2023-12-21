Yasin plagen die SelbstzweifelJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 10: Yasin plagen die Selbstzweifel
49 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Regen im Paradies! Die Witterung am Lost Beach stellt die Teams vor neue Herausforderungen. Wie sollen sie ohne Feuer überleben? Yasin zweifelt derweil an sich und seinen Abenteurer-Fähigkeiten - kann Melissa ihn aufbauen? Oder sind sie leichte Opfer in der heutigen Muschelzeremonie? Wieder müssen zwei Teams vor einer Nominierung zittern.
