Balztänze am Lost Beach: Yasin und Micha umwerben die LadiesJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 5: Balztänze am Lost Beach: Yasin und Micha umwerben die Ladies
41 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Liebe ist in der Luft: Am Lost Beach verstehen sich besonders zwei Adventure-Duos immer besser. Nur der knurrende Magen der Gruppe trübt die Stimmung. Zum Glück öffnet endlich der Insel-Shop, der nach Michaelas Raubzug neu aufgefüllt werden musste. Jetzt zeigt sich, ob die Duos ihre gewonnenen Perlen gut einsetzen können. Doch der Konsum sorgt nicht bei allen für gute Laune.
