Buschfunk und üble UnterstellungenJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 15: Buschfunk und üble Unterstellungen
52 Min.Folge vom 28.12.2023Ab 12
Die Party steckt allen noch in den Knochen. Vor allem die angespannte Stimmung zwischen Aurelia und Yasin ist Thema am Lost Beach. Derweil wird heute der Ton auch zwischen Dominik und Melissa eine Spur härter. In der Expedition haben wieder zwei Teams die Möglichkeit, sich vor der nächsten Nominierung zu schützen.
