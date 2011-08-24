Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 18: Folge 89
43 Min.Folge vom 24.08.2011Ab 12
Johanna und Markus rätseln um Stellas schlechten Zustand. Die erhöhten Hormonwerte deuten auf die Einnahme eines Medikaments hin. Antonio geht Johannas Bitte, in Stellas Handtasche nach Tablettenpackungen zu forschen, nach und stößt entsetzt auf ein ausländisches Hormonpräparat. Das Medikament wurde offenbar mit einem Herzpräparat vermischt, welches den Herzstillstand ausgelöst hat. Johanna kann Antonio beruhigen, denn mit dieser Information können sie Stella gezielt behandeln. Johannas Vorgehen zeigt sofort Erfolg und Stella erwacht. Stefan und Isabelle erinnern sich während ihrer romantischen Tour an die guten Zeiten ihrer Ehe.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick