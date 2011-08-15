Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 82

Staffel 5Folge 11vom 15.08.2011
43 Min.Folge vom 15.08.2011Ab 12

Markus ringt mit sich, ob er die riskante OP an seinem Arm durchführen lassen soll. Wenn etwas schief ginge, könnte sein Arm gelähmt werden. Das wäre das Ende seiner Karriere als Chirurg. Ralf findet heraus, dass auch er als Vater von Isabelles Kind in Frage kommt und stellt Isabelle zur Rede. Nicht nur Isabelles Schwangerschaft, auch die russische Verlobte von Dr. Schuster sorgt indes weiter für Gesprächsstoff in der Klinik. Henriette, die Partnersuche im Internet eigentlich für unromantisch hält, interessiert sich plötzlich auch dafür. Stella hingegen nutzt das Internet, um sich günstigere Hormone zu besorgen.

