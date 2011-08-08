Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 77
43 Min.Folge vom 08.08.2011Ab 12
Pfarrer Lohmaier, der sich dazu durchgerungen hat, sein Priesteramt aufzugeben um ganz für seine Tochter da sein zu können, stößt bei dieser auf Ablehnung. Melanie lässt ihn in ihrer Trauer nicht an sich ran. Der Abschied von seinem Vater, der schneller aus der Seeklinik entlassen werden kann als angenommen, fällt Mesut schwer. Dass Cem Karen als seine zukünftige Schwiegertochter in die Türkei einlädt, versetzt Henriette einen Stich. Isabelle, die vor hat, Stefan ihr Kind unterzuschieben, kann ihre Schwangerschaftsbeschwerden nur mit Mühe vor Stefan und den Kollegen verbergen.
