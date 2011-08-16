Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 83
43 Min.Folge vom 16.08.2011Ab 12
Ralf fordert Isabelle auf, umgehend einen Vaterschaftstest machen zu lassen. Doch diese weigert sich. Indessen macht Stefan deutlich, dass er nach wie vor die Scheidung durchziehen wird. Dr. Schuster schwebt auf Wolke 7. Begeistert beschenkt er Irina mit hübschen Kleidern und ermutigt sie, ihre Frisur zu ändern. Die Kollegen schließen bereits Wetten ab, wie lange die Beziehung der beiden halten wird. Henriette hat über ein Partner-Portal im Internet die Bekanntschaft mit einem gewissen "Bärchen" gemacht. Über die ganze Online-Flirterei vernachlässigt sie allerdings ihre eigentliche Arbeit.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick