Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 86

HerzfrequenzStaffel 5Folge 15vom 19.08.2011
Folge 15: Folge 86

43 Min.Folge vom 19.08.2011Ab 12

Obwohl es Dr. Schuster gelungen ist, Irina zu überzeugen in die Seeklinik zurück zu kommen, hält sie ihn ansonsten auf Distanz. Shirley rät ihrem Kollegen, offen mit seiner Verlobten zu sprechen, doch sie lässt ihn erneut abblitzen. Eine OP soll Aufklärung bringen, ob Irina an Krebs erkrankt ist. Bernheimer hat Sascha Taube erfolgreich operiert. Doch ob der junge Artist jemals wieder im Zirkus auftreten kann, bleibt zunächst ungewiss. Ralf spioniert Isabelle hinterher und bedient sich dabei illegaler Methoden. Isabelle ist währenddessen weiterhin darum bemüht, Stefan in die Schwangerschaft miteinzubeziehen.

Herzfrequenz
