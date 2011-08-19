Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 15: Folge 86
43 Min.Folge vom 19.08.2011Ab 12
Obwohl es Dr. Schuster gelungen ist, Irina zu überzeugen in die Seeklinik zurück zu kommen, hält sie ihn ansonsten auf Distanz. Shirley rät ihrem Kollegen, offen mit seiner Verlobten zu sprechen, doch sie lässt ihn erneut abblitzen. Eine OP soll Aufklärung bringen, ob Irina an Krebs erkrankt ist. Bernheimer hat Sascha Taube erfolgreich operiert. Doch ob der junge Artist jemals wieder im Zirkus auftreten kann, bleibt zunächst ungewiss. Ralf spioniert Isabelle hinterher und bedient sich dabei illegaler Methoden. Isabelle ist währenddessen weiterhin darum bemüht, Stefan in die Schwangerschaft miteinzubeziehen.
