Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 84
42 Min.Folge vom 17.08.2011Ab 12
Markus hat die Operation gut überstanden und kann seine Hand wieder bewegen. Isabelle nutzt Maries Erleichterung aus, um sie für ihre Zwecke einzuspannen. Marie redet Stefan ins Gewissen, sich zu Isabelle und seinem Kind zu bekennen. Der Zirkus kommt in die Stadt! Vicky ist sofort Feuer und Flamme, als sie den gutaussehenden Hochseilartisten Sascha Taube kennenlernt. Doch ausgerechnet bei der Show in Sonnenberg stürzt Sascha ab und kommt in die Seeklinik. Henriette flirtet eifrig mit ihrer neuen Internet-Bekanntschaft "Bärchen", während sich Karen um die Sicherheit ihrer Freundin sorgt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick