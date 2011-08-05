Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 76

HerzfrequenzStaffel 5Folge 5vom 05.08.2011
Folge 76

Folge 76Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 5: Folge 76

43 Min.Folge vom 05.08.2011Ab 12

Bernheimer und Ursula sind tief betroffen über Carolas Tod. Während Bernheimer sich noch immer vorwirft, dass er Carolas Heparin-Allergie nicht erkannt hat, macht Ursula sich Sorgen um Melanie. Sie versucht deshalb, Pfarrer Lohmaier als Melanies Vater in die Pflicht zu nehmen. Doch der will sein Priesteramt nicht aufgeben. Nach der erfolgreichen OP erfährt Mesut von seinem Vater, dass Karen einen entscheidenden Beitrag zu ihrer Versöhnung beigesteuert hat. Als er sich bei ihr bedankt, entdecken die beiden ihre Leidenschaft füreinander neu. Henriette beobachtet das Ganze mit gemischten Gefühlen, ist sie doch selbst heimlich in Mesut verliebt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen