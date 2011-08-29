Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 21: Folge 92
43 Min.Folge vom 29.08.2011Ab 12
Isabelle, die nach einem Streit mit Stefan die Treppe hinuntergestürzt ist, wird von ihm in die Notaufnahme gebracht. Dort stellt Marie glücklicherweise nur eine Rippenprellung fest. Ralf herrscht Stefan an, wie er so mit Isabelle umgehen kann und eilt ihr nach. Ralf trifft sie am Empfang, wo sie mit Bauchkrämpfen zusammenklappt. Johanna und Marie stellen vor dem schockierten Ralf fest, dass Isabelle ihr Kind als Folge des Sturzes verloren hat. Ralf kündigt in kalter Wut Stefan an, dass er für den Tod seines Kindes bezahlen wird. Bernheimer ist erleichtert, dass es Daniel wieder besser geht.
