Highway Heroes Canada
Folge 14: Die nächste Generation
42 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Merv und Jason bekommen es mit einem besonders heiklen Fall zu tun: Ein Kipper ist in einem Vorort mitsamt Hänger in einen Graben gefahren, und direkt über ihm befinden sich Stromleitungen. Jamie Junior darf sich zum ersten Mal an der Leitung einer Bergung versuchen - natürlich mit Unterstützung seines Vaters. Hoch in den Bergen liegt ein Wrack in 30 Metern Tiefe. Jamie Junior und der zweite Neuling, A.J., müssen sich eine Strategie überlegen.
