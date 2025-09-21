Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Canada

Kampf gegen die Schlammlawine

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 17vom 21.09.2025
Kampf gegen die Schlammlawine

Kampf gegen die SchlammlawineJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Canada

Folge 17: Kampf gegen die Schlammlawine

42 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Big John zieht einen Sattelschlepper aus dem Wald, der sich zwischen Bäumen fest verkeilt hat. Es ist vielleicht seine letzte Bergungsaktion, bevor sich der Abschleppveteran zur Ruhe setzt. Jamie denkt nicht daran, die Füße hochzulegen: Gemeinsam mit seiner Tochter holt er einen kaputten Lkw tief aus den Wäldern Kanadas. Dylan tritt mit drei schweren Abschleppern an, um einen Lastzug aus dem Tiefschnee zu ziehen, während Merv Autowracks aus einer Schlammlawine hebt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Canada
ProSieben MAXX
Highway Heroes Canada

Highway Heroes Canada

Alle 4 Staffeln und Folgen