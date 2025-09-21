Kampf gegen die SchlammlawineJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 17: Kampf gegen die Schlammlawine
42 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Big John zieht einen Sattelschlepper aus dem Wald, der sich zwischen Bäumen fest verkeilt hat. Es ist vielleicht seine letzte Bergungsaktion, bevor sich der Abschleppveteran zur Ruhe setzt. Jamie denkt nicht daran, die Füße hochzulegen: Gemeinsam mit seiner Tochter holt er einen kaputten Lkw tief aus den Wäldern Kanadas. Dylan tritt mit drei schweren Abschleppern an, um einen Lastzug aus dem Tiefschnee zu ziehen, während Merv Autowracks aus einer Schlammlawine hebt.
