Highway Heroes Canada
Folge 12: Explosion am Highway
42 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Jamie Davis wird zur Bergung eines Sattelschleppers weit im Norden von British Columbia gerufen. Zusammen mit seinen Kindern, einem Kollegen und dessen 50-Tonner macht sich der Abschleppspezialist ans Werk. Unterdessen nimmt der Winter den Coquihalla-Highway mit enormen Schneemengen in seinen kalten Griff. Die Straßenmeisterei wendet radikale Methoden an, um die Lawinengefahr zu verringern.
