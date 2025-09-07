Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Heroes Canada

Ein Truck in der Kälte

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 5vom 07.09.2025
Ein Truck in der Kälte

Highway Heroes Canada

Folge 5: Ein Truck in der Kälte

42 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

Jamie ist mit seinem kalifornischen Abschleppwagen zum ersten Mal im Schnee unterwegs. Minustemperaturen machen dem Schwergewicht sehr zu schaffen. Auch der junge Cary Quiring hat alle Mühe, liegengebliebenen Trucks zu helfen. Er ist zum ersten Mal in einem schweren Abschleppwagen in den winterlichen Bergen unterwegs. Merv und Jason haben es mit einem versunkenen Viehlaster in einem Hochwassergebiet zu tun.

