Highway Heroes Canada
Folge 15: Frauenpower
42 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Jamie erlebt eine böse Überraschung, als er bei einem Einsatz gleich auf zwei Wracks trifft - eine ungewohnte Herausforderung für den Routinier. Big John und Walter Little, die sich selbst als Rentnerteam bezeichnen, bekommen es mit einem komplett verdrehten Sattelschlepper zu tun. Eine junge Tiefladerfahrerin gerät ins normale Chaos am Coquihalla, und Big John trickst seine Tochter aus.
