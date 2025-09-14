Highway Heroes Canada
Folge 9: Es kann weitergehen
43 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Ein Gefahrguttransporter liegt im Graben, was eine Herausforderung für das Team von Aggressive Towing darstellt. Währenddessen kämpfen Kurtis und die Autobahnmeisterei mit über einem Meter Neuschnee auf einer überlasteten Straße. Der sonst vielbefahrene Highway ist seit über einem Monat gesperrt und alle arbeiten im Wettlauf mit der Zeit, um ihn wieder zu öffnen. Können die Teams die Hindernisse überwinden und den Highway rechtzeitig vor den Feiertagen wieder freigeben?
