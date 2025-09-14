Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 11Folge 9vom 14.09.2025
43 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Ein Gefahrguttransporter liegt im Graben, was eine Herausforderung für das Team von Aggressive Towing darstellt. Währenddessen kämpfen Kurtis und die Autobahnmeisterei mit über einem Meter Neuschnee auf einer überlasteten Straße. Der sonst vielbefahrene Highway ist seit über einem Monat gesperrt und alle arbeiten im Wettlauf mit der Zeit, um ihn wieder zu öffnen. Können die Teams die Hindernisse überwinden und den Highway rechtzeitig vor den Feiertagen wieder freigeben?

