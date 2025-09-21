Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 11Folge 13vom 21.09.2025
42 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Jamie Davis wird zu einem verunglückten Holztransporter gerufen. Die ebenso wertvolle wie tonnenschwere Ladung stellt ihn bei der Bergung vor besondere Herausforderungen. Team MSA erlebt derweil ein Déjà-vu: Auf einer Farm ist ein Bagger zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate bis zum Führerhaus in schwerem Lehmboden versunken.

