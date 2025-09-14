Highway Heroes Canada
Folge 8: Im Eis gefangen
42 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Rund um Hope in British Columbia bricht der Winter unerwartet früh herein. Schneefall und Temperaturen bis zu minus 18 Grad stellen die Abschleppunternehmer vor nie gekannte Herausforderungen. Kirpal Banwait von MSA-Towing ist mit seinem Team gezwungen, schnell verderbliche Lebensmittel aus einem verunglückten Sattelzug zu retten, bevor sie mit der Bergung des Wracks beginnen können.
