Filatow & Zino, Wie Hip Hop Kultur wurdeJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 101: Filatow & Zino, Wie Hip Hop Kultur wurde
Zino und Filatow nehmen euch mit hinter die Kulissen: Von den ersten Cypher-Videos bei "Above Ground", über den Pitch bei den Öffentlich-Rechtlichen für "HYPECULTURE", bis zur fast psychotischen Phase während der Fleischwolf-Produktion. Ihr erfahrt, wie wichtig es ist, dass Content aus der Culture kommt, statt nur über sie zu berichten – und warum das der Schlüssel zum Erfolg war. Sie erzählen, wie sie es geschafft haben, ihre eigene Sprache zu bewahren, während sie gleichzeitig mit einem etablierten System arbeiten. Ihre Message ist klar: Deutsche Serien können mit King of Queens, Prince of Bel-Air und Modern Family mithalten. Sechs Jahre lang haben Zino und Filatow, die bislang als Journalist und Regisseur in der Deutschrap-Welt unterwegs waren,die Medienlandschaft bearbeitet, bis sie endlich grünes Licht bekamen. Nicht für ein weiteres langweiliges Musikformat, sondern für ihre Vision: Eine eigene Serie über Hip-Hop-Culture, in ihrer Sprache, ohne Anpassung an ÖR-Sprech. Das Ergebnis? Ein Grimme-Preis für HYPECULTURE und die Produktion von "Fleischwolf" – die Serie, die zeigt, dass deutsche Produktionen auf Augenhöhe mit internationalen Hits spielen können. Zino und Filatow erzählen, warum echte Erlebnisse aus Kneipen in Brandenburg und Vapor-Shops die Basis für ihre besten Szenen sind, wie sie Felix Lobrecht und viele weitere Hochkaräter und Rap-Stars aus der Szene für das Projekt gewinnen konnten und warum sie ihre künstlerische Integrität niemals aufgegeben haben. Ob ihr selbst Content kreiert, euch für Hip-Hop-Culture interessiert oder einfach wissen wollt, wie man eine Vision gegen alle Widerstände durchzieht – diese Episode liefert Inspiration, praktische Insights und jede Menge Entertainment.
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