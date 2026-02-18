Matilda Jelitto, Wie wird man Content Creator?Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 117: Matilda Jelitto, Wie wird man Content Creator?
Vormittags Grammatik-Drills an der Berufsschule, abends Berliner Luft mit Rap-Stars am Späti. Matilda hat den mutigen Sprung gewagt: Weg vom sicheren Lehramt, voll rein in die Welt der Content Creation. In dieser Folge geht es darum, wie dieser Übergang gelingt, ohne dabei finanziell abzustürzen oder die eigenen Werte für Markendeals zu opfern. Matilda und Julia sprechen über die Selbstermächtigung der Frau, analysieren scharf die unterschiedlichen feministischen Bewegungen, den Umgang mit Doppelstandards im Deutschrap, Hate von anderen Frauen* und die Notwendigkeit echter Repräsentation in der Medienbranche. Der Fokus liegt auf der Realität der Creator Economy und dem Alltag als Frau im Internet: dem Aufbau von Kontakten in der Rapszene ohne Vitamin B und dem richtigen Timing für die Kündigung des Brotjobs. Matilda erzählt, wie wichtig Authentizität ist und wie die Zusammenarbeit mit Marken ohne Selbstverleugnung funktioniert. Alle Facetten des Geschäfts werden beleuchtet – von der Akquise, den Weg über "Cringe Mountain" bis zur zeitintensiven Postproduktion. Matilda thematisiert den Druck durch Perfektionsansprüche der eigenen Community, den Umgang mit digitaler Kritik in DMs und Kommentaren und die Vereinbarkeit von feministischen Überzeugungen mit dem Konsum problematischer Songtexte. Ein gesundes Mindset und die Wahrung ihrer Mental Health stehen für Matilda über der klassischen Hustle-Culture.
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