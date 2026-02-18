Hägi, Wie läuft das Producer Business?Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 116: Hägi, Wie läuft das Producer Business?
Hägi ist Musikproduzent, DJ und Teil der Jugglerz-Familie – und eigentlich jemand, der lieber im Hintergrund bleibt. Umso schöner, dass er bei Julia im Studio Platz nimmt und offen über seinen Weg, seine Erfahrungen und das Business hinter der Musik spricht. Er arbeitet mit Artists wie Bausa, Gentleman, Nura, Disarstar oder Pashanim und mit spannenden Newcomer*innen wie Wa22ermann, Eli Preiss, Beslik und OG Lu. In dieser Folge bekommt ihr einen ehrlichen und praxisnahen Einblick in die Welt eines Producers: Wie rechnet man Produktionen richtig ab? Worauf kommt es bei einem Verlagsdeal wirklich an? Wer bekommt wann welche Anteile und wovon lebt man eigentlich langfristig, wenn man nur bezahlt wird, wenn ein Song auch veröffentlicht wird? Im Gespräch gibt er exklusive Einblicke in seinen Workflow – vom ersten Studiotermin bis zur Vorbereitung einer Ableton-Session für die Live-Tour. Hägi erklärt, wie Vorschüsse funktionieren, wie so eine Studio-Session abläuft und wie man sich als Producer ein Netzwerk aufbaut. Außerdem sprechen wir darüber, warum im Studio oft nicht nur Talent, sondern vor allem die menschliche Komponente über den nächsten Hit entscheidet.
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