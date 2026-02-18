Laas, Der Preis der EhrlichkeitJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 112: Laas, Der Preis der Ehrlichkeit
Was kostet es wirklich, die Hits mit Deutschlands größten Rap-Stars zu schreiben, während die eigene Stimme verstummt? Laas hat ein halbes Jahr lang ausschließlich an Shirin Davids Album gearbeitet – keine einzige Zeile für sich selbst. In völliger Isolation, abgeschottet von Familie und Freund*innen, entstand große Musik. Aber zu welchem Preis? In diesem Gespräch spricht er schonungslos ehrlich über die Zerrissenheit zwischen kommerziellem Erfolg und künstlerischer Selbstfindung. Ihr erfahrt, wie es sich anfühlt, monatelang in fremden Welten zu leben, während das eigene Leben auf Pause steht. Laas erklärt, warum er sich mittlerweile selbst als Täter bezeichnet, nicht als Opfer. Und er teilt, wie nach jedem großen Projekt ein unstillbarer Hunger entsteht – der Hunger, endlich wieder die eigene Geschichte zu erzählen. Als einer von Deutschlands bekanntesten Songwritern hat Laas Songs zusammen mit Shindy, Shirin David und andere Top-Acts geschrieben. Seine eigenen Alben entstehen in genau dieser Lücke zwischen den Projekten: wenn die kreative Spannung so groß wird, dass er nicht anders kann, als sich drei, vier Tage komplett von der Außenwelt abzuschotten. Wir sprechen über sein neues Album, über das Statement "Hip Hop in Deutschland ist tot", über die Kunst der Abgrenzung und darüber, wie man als Künstler bei sich selbst bleibt, wenn alle um einen herum lauter sind. Laas teilt seine Gedanken zu Battle-Rap, Authentizität und der Frage, wer überhaupt definieren darf, was Hip Hop ist. Ein Gespräch über Opfer, die niemand sieht. Über den Preis der Ehrlichkeit. Und über den Moment, in dem du erkennst: Du musst wieder zu dir zurückfinden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick