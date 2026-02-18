Mo Bojarski, Labelpolitik im Hip HopJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 106: Mo Bojarski, Labelpolitik im Hip Hop
48 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Hip Hop Lebt, in jedem von uns – Der Podcast mit Julia Gröschel Der Hip-Hop-Kultur-Podcast für deutschsprachigen Rap. Julia Gröschel trifft wöchentlich Rapper*innen, Produzent*innen, DJs, Fotograf*innen, Menschen hinter der Kulisse, Journalist*innen und alle, die Hip Hop leben und lieben – auf, vor und hinter der Bühne. Was dich erwartet: Tiefgehende Gespräche über Musikproduktion, Brancheninsights, persönliche Struggles und Erfolgsstrategien. Von OG Keemo über Curse bis Chimperator – hier sprechen Artists und Insider*innen über das, was in anderen Interview-Formaten oft ungesagt bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick