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Hip Hop Lebt

Mo Bojarski, Labelpolitik im Hip Hop

Talk? Now!Staffel 1Folge 106vom 18.02.2026
Mo Bojarski, Labelpolitik im Hip Hop

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Folge 106: Mo Bojarski, Labelpolitik im Hip Hop

48 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Hip Hop Lebt, in jedem von uns – Der Podcast mit Julia Gröschel Der Hip-Hop-Kultur-Podcast für deutschsprachigen Rap. Julia Gröschel trifft wöchentlich Rapper*innen, Produzent*innen, DJs, Fotograf*innen, Menschen hinter der Kulisse, Journalist*innen und alle, die Hip Hop leben und lieben – auf, vor und hinter der Bühne. Was dich erwartet: Tiefgehende Gespräche über Musikproduktion, Brancheninsights, persönliche Struggles und Erfolgsstrategien. Von OG Keemo über Curse bis Chimperator – hier sprechen Artists und Insider*innen über das, was in anderen Interview-Formaten oft ungesagt bleibt.

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