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Hip Hop Lebt

Crystal F, Wie geht es dir wirklich?

Talk? Now!Staffel 1Folge 114vom 18.02.2026
Crystal F, Wie geht es dir wirklich?

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Hip Hop Lebt

Folge 114: Crystal F, Wie geht es dir wirklich?

63 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Hauke spricht offen über seine depressiven Phasen, Suizid-Gedanken, Panikattacken und warum er lange vor Hilfe weggelaufen ist – bis der Punkt kam, an dem “Funktionieren” einfach keine Option mehr war. Er teilt mit Julia einen sehr persönlichen Gedanken, bei dem seine Stimme bricht: “Ich hab super viel Glück in meinem Leben und sitz’ trotzdem dann zu Hause und… bin immer traurig.”Im Anschluss wird’s aber auch wieder Musik-nerdig und Julia stellt sich die Frage, warum er irgendwann aufgehört hat, zwischen Kunstfigur und Privatperson zu trennen. Wie man damit klarkommt, dass immer irgendeine Fan-Bubble enttäuscht ist („ich will den Horror-Hauke zurück!“ vs. „mach mehr Techno!“). Und warum ausgerechnet die ehrlichen, verletzlichen Songs die Leute am krassesten an ihn gebunden haben – und nicht die mit den polarisierenden Punchlines.

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