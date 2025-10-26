Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Heiß, heißer, Duncan

sixxStaffel 10Folge 11vom 26.10.2025
Folge 11: Heiß, heißer, Duncan

65 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Den Experten ist es wichtig, dass die Frischvermählten ihre Intimität entdecken. Verschiedene Aufgaben, wie Umarmungen und sich gegenseitig in die Augen schauen, sollen den Pärchen helfen, ihre Verbindung zu stärken und eine Verbundenheit zu erschaffen. Jesse fällt es schwer, körperliche und emotionale Nähe zuzulassen. Eine lange Umarmung mit Claire soll ihm helfen, mehr Gefühle zuzulassen. Währenddessen wirft Melissa ihrem Mann Josh vor, unreif zu sein.

sixx
