Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Gefährliche "Pocket-Calls"

sixxStaffel 10Folge 20vom 30.11.2025
Gefährliche "Pocket-Calls"

Gefährliche "Pocket-Calls"Jetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 20: Gefährliche "Pocket-Calls"

68 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Bei der vierten Dinnerparty gibt es bereits zu Beginn viel Drama und Diskussionen. Tayla bekommt mit, wie abwertend ihr Ehemann über sie gesprochen hat, und Dan streitet ab, jemals etwas Negatives über seine Frau Sandy gesagt zu haben. Doch Evelyn lässt nicht locker und versucht, aus Dan die Wahrheit herauszubekommen. Während der ganzen Streitigkeiten scheinen sich Claire und Jesse wieder näherzukommen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen