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Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Der große Manipulator

sixxStaffel 10Folge 24vom 14.12.2025
Der große Manipulator

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Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 24: Der große Manipulator

67 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Nach einem ereignisreichen Retreat kehren die Paare zurück nach Sydney und machen sich im Anschluss fertig für die nächste Dinnerparty. Eine schockierende Enthüllung lässt alle Kandidaten fassungslos zurück. Zudem berichtet Claire Hugo, dass Tayla das Experiment verlassen hat und nach Hause geflogen ist. Doch während des Abendessens kehrt die junge Frau zurück und will Hugo eine weitere Chance geben.

Weitere Folgen in Staffel 10

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