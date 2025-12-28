Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Auf dem Prüfstand

sixxStaffel 10Folge 31vom 04.01.2026
Auf dem Prüfstand

Auf dem PrüfstandJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 31: Auf dem Prüfstand

58 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Obwohl Bronte bereit ist, zu Harrison nach Sydney umzuziehen, will sie ihrem Mann dennoch ihre Heimatstadt Perth zeigen. Harrison zweifelt an den Absichten seiner Frau, was zu einem großen Streit führt. Währenddessen plant Melinda ein romantisches Picknick, das allerdings ebenfalls in einer großen Auseinandersetzung endet. Bei einem Essen mit Evelyns Mutter gesteht Rupert, dass er sich noch keine Gedanken über die gemeinsame Zukunft mit seiner Frau gemacht hat.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen