Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 23: Ein einziger Fake
63 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Melinda und Evelyn belauschen die Männerrunde, was später zu einem großen Streit zwischen Layton und Melinda führt. Am Abend versammelt sich die Gruppe erneut, und das Thema dreht sich wieder um Harrison und Bronte. Alle Frauen bestätigen, dass sie Brontes Ehemann nicht trauen. Auch zwischen Hugo und Tayla läuft es nicht gut: Die junge Frau hat im gesamten Retreat keine Minute mit ihrem Mann verbracht. Hugo ist gekränkt und spricht sie darauf an.
