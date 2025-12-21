Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 26: Projekt Partnertausch
70 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Die Experten beauftragen die Paare mit einer Aufgabe, die während der Show noch nie ausprobiert wurde: Die Kandidaten müssen für drei Tage einen Partnertausch durchführen. Ziel ist es, ehrliches Feedback zu den Beziehungen zu erhalten, um an den jeweiligen Problemen weiterarbeiten zu können. Layton weigert sich, die Übung durchzuführen, da er darin keinen Sinn sieht. Zudem wird seine Frau Melinda ausgerechnet mit Harrison zusammengeführt.
