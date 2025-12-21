Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Projekt Partnertausch

sixxStaffel 10Folge 26vom 21.12.2025
Projekt Partnertausch

Projekt PartnertauschJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 26: Projekt Partnertausch

70 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Die Experten beauftragen die Paare mit einer Aufgabe, die während der Show noch nie ausprobiert wurde: Die Kandidaten müssen für drei Tage einen Partnertausch durchführen. Ziel ist es, ehrliches Feedback zu den Beziehungen zu erhalten, um an den jeweiligen Problemen weiterarbeiten zu können. Layton weigert sich, die Übung durchzuführen, da er darin keinen Sinn sieht. Zudem wird seine Frau Melinda ausgerechnet mit Harrison zusammengeführt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen