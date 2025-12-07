Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 22: Trügerische Idylle
64 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Die Paare fahren gemeinsam in ein Resort. Das Ziel ist es, die Beziehung zu stärken und in einem anderen Umfeld Zeit miteinander zu verbringen. Am Abend genießen die Kandidaten die ausgelassene Stimmung, bis die Frauen die Beziehung zwischen Bronte und Harrison ansprechen. Als gute Freundin möchte Melinda Bronte beweisen, dass ihr Ehemann sie manipuliert und keine guten Absichten in dem Experiment hat. Doch das Gespräch nimmt kein gutes Ende.
